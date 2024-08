Soudal Quick-Step staat stil bij bijzonder moment voor Remco Evenepoel en Eddy Merckx: "Twee legenden"

Het eerbetoon aan Remco Evenepoel, in het bijzijn van Eddy Merckx, blijft beroeren. Soudal Quick-Step staat er ook nog eens bij stil.

Dan gaat het over het eerbetoon op het veld van voetbalclub RSC Anderlecht, de favoriete ploeg van beide wielerkampioenen. Evenepoel heeft inmiddels ook al een huldiging op de Grote Markt in Brussel achter de rug. Dat zal wellicht een iets te drukke bedoening geweest zijn voor Merckx, maar in Anderlecht was hij erbij.

Eerst ging Evenepoel samen met zijn vrouw Oumi al eens op de foto met Merckx langs de kant van het terrein. Nadien mocht Evenepoel ook de aftrap geven en een kader met daarin een paars shirt met zijn naam op ontvangen. Dat dit allemaal gebeurde met de beste renner aller tijden aan zijn zijde, geeft het nog iets extra.

Eerste ontmoeting na goud Evenepoel

"Twee legenden op een legendarisch veld", deelt het social mediateam van Soudal Quick-Step nog een foto van Merckx en Evenepoel op X. Het zal een moment blijven dat niet enkel alle aanwezigen maar ook Merckx en Evenepoel bijblijft. Het was hun eerste ontmoeting nadat die laatste tweemaal goud behaalde op de Spelen.

Two legends on a legendary field 🤩 pic.twitter.com/gR19IrfsXL — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 13, 2024

In het verleden is Merckx al wel eens kritisch geweest voor Evenepoel, maar die tijden lijken voorgoed voorbij. Merckx was al lovend over de prestaties van Remco Evenepoel in de Tour de France en blies na de Olympische Spelen helemaal de loftrompet. 'De Kannibaaal' ziet Remco straks ook nog een keertje uitpakken op het WK.

WK volgend doel Evenepoel

Dat zal inderdaad het volgende doel worden van de renner van Soudal Quick-Step, al mag die eerst toch nog wel even nagenieten van zijn twee gouden medailles op de Olympische Spelen.