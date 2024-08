🎥 "Hoe vaak gaan we dit zien?" Wout van Aert helemaaal klaar voor topprestatie in de Vuelta

Wout van Aert komt zaterdag voor het eerst aan de start van de Vuelta. Door het lastige parcours is hij één van de weinige sprinters en dus mag hij hopen op enkele ritzeges.

De laatste zege van Wout van Aert dateert al van 25 februari, toen hij in Kuurne-Brussel-Kuurne Tim Wellens en Oier Lazkano klopte in de sprint. Voor een toprenner zoals Van Aert is dat natuurlijk bijzonder lang.

In de Vuelta wil Van Aert opnieuw aan winnen toekomen en daar krijgt hij ook de kans voor van Visma-Lease a Bike. Er staat echt maar één echte massasprint op het programma, maar dat is voor Van Aert geen probleem.

Van Aert neemt Vuelta-viering op

"Wout is natuurlijk meer dan een sprinter", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Het Nieuwsblad. De Vuelta telt in totaal meer dan 60.000 hoogtemeters, bijna elke rit gaat over de 2.000 hoogtemeters.

Daardoor staan er bijzonder weinig sprinters aan de start van de Vuelta. De grootste concurrenten van Van Aert zijn Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Bryan Coquard (Cofidis) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Als Van Aert mag zegevieren in de Vuelta, dan zullen we onderstaand zegegebaar zeker zien bij Van Aert. De beschrijving van de Vuelta-organisatie maakt de verwachtingen duidelijk. "Hoeveel keer gaan we dit zien?"