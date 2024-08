Is Mathieu van der Poel wel gemaakt voor een grote ronde? Ex-renner velt zijn oordeel

Mathieu van der Poel komt dan toch niet aan de start van de Vuelta. Zien we hem wel nog aan de start van een grote ronde in de toekomst?

De Tour was net als vorig jaar niet het speelterrein van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen trok dan wel de sprint aan voor Jasper Philipsen, maar zelf kwam hij al twee jaar niet dicht bij een etappezege.

De Vuelta was tijdens de Tour nog een optie voor Van der Poel, maar die heeft hij inmiddels ook van zijn programma gehaald. Een etappezege in de Tour (2021) en in de Giro (2022) blijven zijn enige successen in een grote ronde.

Boogerd vindt kritiek op Van der Poel onterecht

Zien we Van der Poel nog terug in een grote ronde? "Het is duidelijk dat Van der Poel niet echt een grote ronde renner is", zegt ex-renner Michael Boogerd. Toch denkt hij niet dat Van der Poel de Tour links zal laten liggen.

"Als er een keer een Tour wordt uitgetekend waarin de eerste ritten op zijn lijf zijn geschreven, dan zal die gewoon starten. Dat hij dan bijvoorbeeld een weekje meerijdt om vervolgens naar huis te gaan."

Boogerd vond de kritiek op Van der Poel dan ook niet terecht tijdens de Tour. "Er wordt gewoon heel erg veel van hem verwacht." Dat een klassiek renner er niets van bakt in de Tour, is niets nieuw. "Er wordt in de Tour op een heel andere manier gekoerst en niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd."