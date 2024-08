Van Aert heeft wat te zeggen over bewuste en opvallende keuze: "Jammer, maar ik hoop dat het zich uitbetaalt"

Soms moeten er harde keuzes gemaakt worden. Wout van Aert had er eigenlijk wel graag bijgeweest op de huldiging van de olympiërs, maar zijn ambities zorgden voor een andere agenda.

Het is een item dat aan bod is gekomen op zijn persbabbel in aanloop naar de Vuelta. "Ik ben maandag inderdaad niet naar de huldiging gegaan van de Belgische atleten op de Grote Markt. Dat was een bewuste keuze. Ik had na de Spelen ook geen rustperiode gepland."

Het paste dus niet in zijn kraam om in Brussel uitgelaten te vieren en vooral niet om de uren vooraf tijd vrij te maken. Er moest getraind worden. "Daarom heb ik aan het BOIC een uitzondering gevraagd om niet aanwezig te hoeven zijn. Ik wilde absoluut goed zijn in de Vuelta."

Die uitzondering is hem duidelijk gegund geweest. Dat betekent nog niet dat dit nu het absolute droomscenario was. "Het was jammer om het op tv te zien, want ik had daar mijn plaats, denk ik. Ik hoop dat het zich uitbetaalt."

Als Van Aert zegt dat hij hoopt op een beloning, dan heeft hij het over het veroveren van de rode trui in de openingstijdrit. Of in één van de eerste ritten in lijn. "Dat zou mooi zijn. Ik ga het zeker niet laten liggen. Ik ga het proberen."

Van Aert zal niet ontmoedigd geraken als het op de eerste dag niet meteen lukt. "Ik wil gewoon zo dicht mogelijk eindigen, zodat de rode trui ook reëel blijft in de dagen nadien."