📷 Nu al pech voor Primoz Roglic, die de glimlach wel niet verliest met bizarre foto

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic staat dan toch aan de start van de Vuelta na zijn valpartij in de Tour. Al heeft de Sloveen wel nog altijd last van zijn rug. En daar stopt het overigens ook niet bij, want hij moet ook een tand missen.

De rug baart Roglic zeker nog zorgen. "Ik kan niet zeggen dat mijn rug helemaal is hersteld", zei Roglic op een persmoment. "Daar is meer tijd voor nodig, op het einde van de Vuelta zou alles weer in orde moeten zijn." Volgens Roglic kan de breuk nog niet helemaal hersteld zijn en vertraagt de genezing ook niet door te trainen of te koersen. Elke dag gaat het beter met zijn rug. "Het is niet iets wat ik de hele tijd voel." Vanaf zaterdag zien we waar hem dat zal brengen. Dit bericht op Instagram bekijken Primoz Roglic (@primozroglic) Een dag voor de start van de Vuelta moest Roglic alvast met extra pech overweg kunnen, want hij verloor een tand. Daardoor zat hij in Lissabon - waar de Vuelta van start gaat - bij de tandarts op vrijdag, zo blijkt nu. Tand kwijt De Sloveen kon er zelf wel om lachen en deelde een foto van de situatie op de sociale media. En dat leverde ook meteen heel wat reacties op. En ook in de reacties wordt er flink doorgegaan op de zaak, met een nodige kwinkslag. Zo zou Roglic nu twee gram minder wegen door het tandverlies, wat een 'marginal gain' zou kunnen opleveren. Toch is het natuurlijk niet meteen iets wat je wil voorhebben zo aan de start van een grote ronde, al kan het ook geluk brengen.