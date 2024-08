Dolgelukkige Belgische winnares kan het zelf niet geloven

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een heel straf nummertje was het van Justine Ghekiere (en ploeggenote Julie Van De Velde). En het leverde op: minstens een dagje extra in de bolletjestrui én ook een knappe etappezege ondertussen op de koop toe. Heel straf.

Tot op en na de eerste beklimming van de dag was er nog geen vlucht vertrokken, waardoor Puck Pieterse de volle buit kon pakken voor de bergtrui. Justine Ghekiere was bij de les en had daarna een flink plan mét haar ploeg.

Ze kreeg met Julie Van De Velde een bijzonder sterke ploeggenote mee die haar wilde lanceren richting de laatste twee extra bergjes van de dag - belangrijk met oog op de bergtrui in het licht van de laatste etappe op zondag.

© photonews

Ze hield uiteindelijk vol en pakte zo een geniale dagzege. "Ik heb er echt geen woorden voor", aldus Ghekiere in het flashinterview na de wedstrijd. "Het is ongelooflijk. Ik denk dat ik droom, het is echt te gek voor woorden."

Veel dank aan Julie Van De Velde

"Ik wil wel mijn hele ploeg bedanken. Eerst om me te beschermen vooraan het peloton en dan ook vooral Julie Van De Velde. Zij heeft alles voor mij opgeofferd, waardoor ik mij kon sparen. Dit is eigenlijk echt voor haar."

"Ik was dood op de voorlaatste klim en ik wilde mijn eigen tempo gewoon volgen. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. Het zal een heel leuk cadeau zijn om met een fiets met bolletjes op te mogen gaan rijden zondag."