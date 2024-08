"Vooral veel vriendinnen": Dirk De Wolf prikt naar Ruben Van Gucht via berichtje naar Ine Beyen

In de Tour de France Femmes ging het over heel wat zaken te maken met de sport, maar ook met zaken die over heel wat anders gingen. Zo ging het ook onder meer over koolstofdatering én de vriendinnen van Ruben Van Gucht.

Zo ging het onder meer over het Meer van Annecy, waar de hellingen van de zaterdagetappe in de buurt van lagen. Daarbij stelde Ruben Van Gucht zich ook wat aardrijkskundige vragen over het nabijgelegen Meer van Genève. "Dat meer zou 18.000 jaar geleden ontstaan zijn vanuit smeltwater van de Alpen tijdens de laatste ijstijd. Daar kan mijn verstand dan niet bij. Hoe weten ze dat het 18.000 jaar geleden is en niet 20.000 of 15.000 jaar geleden?" "Uiteraard geloof ik het, maar hoe kunnen die wetenschappers dat achterhalen? Hoe zijn ze daar zo zeker van?" Het antwoord kwam enkele kilometers later: "Het heeft te maken met koolstofdatering blijkbaar. Het is toch goed dat we wat educatie meegeven?" Dirk De Wolf prikt naar Ruben Van Gucht Ondertussen had ook Dirk De Wolf een berichtje gestuurd naar Ine Beyen. En daar liet die een prikje richting Ruben Van Gucht ook absoluut niet liggen. "Ruben Van Gucht heeft veel aardrijkskundige vragen", klonk het. "En ook veel vrienden en vriendinnen - vooral vriendinnen (knipoog) die hem een antwoord kunnen geven." Waarop Van Gucht bij Sporza ook meteen tussenkwam: "Opgepast Dirk, niet uit de biecht klappen." Het blijft een eigen leven leiden ...