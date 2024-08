Wanneer brons niets voorstelt: Wout van Aert grijpt ernaast, dit is de verrassende winnaar in Vuelta

De Ronde van Spanje ging zaterdag van start met een openingstijdrit in Lissabon. Twaalf kilometer lang knallen tegen de tijd. En dat leverde een bijzonder spektakel op. Met héél veel spanning.

Vanaf zaterdagavond gaan we op zoek naar een opvolger voor Sepp Kuss als winnaar van de Vuelta a Espana. Beginnen deden we met een tijdrit in Lissabon. En dat werd meteen een prangertje zonder weerga op alle gebied.

De tijdrit tussen Lissabon en het nabijgelegen Oeiras was er eentje van twaalf kilometer over vlakke wegen. En dus was de vraag wie er het best om zal gaan kunnen met de omstandigheden om zo de eerste rode trui te pakken.

© photonews

Joshua Tarling was misschien wel de topfavoriet, maar ook Wout van Aert kon zeker aanspraak maken op de oppergaai. Uiteindelijk grepen ze er beiden naast, al was het in het geval van Wout van Aert nog vrij nipt uiteindelijk.

McNulty is de man van de dag

Matias Vacek had lange tijd de snelste tijd op zijn naam, daarna kwamen er nog veel mensen in de buurt. Wout van Aert had aan het tussenpunt de snelste tijd, maar ging uiteindelijk aan de rol met de derde plaats in de etappe.

Wie het dan wél wist te doen? Dat was uiteindelijk een vrij verrassende winnaar in de vorm van Brandon McNulty. Hij hield Vacek nipt af, Wout van Aert werd uiteindelijk derde op drie seconden. Morgen kan het nog spannend worden.