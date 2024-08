🎥 Wout van Aert geklopt aan de meet, maar hij gaat van de groene naar de rode leiderstrui

De eerste etappe van de Vuelta in lijn leverde geen Belgische ritzege op. Wout van Aert neemt wel de leiderstrui over.

Wout van Aert werd zaterdag derde in de openingstijdrit van de Vuelta. Tijdens de tweede rit wou onze landgenoot een gooi doen naar de rode leiderstrui.

Onderweg probeerde hij bonificatieseconden te pakken door mee te doen aan een tussensprint, maar dat plannetje lukte helaas niet. Van Aert kwam te laat om nog 2 bonificatieseconden te pakken.

De etappe had wat hellingen en leek een uitdaging voor vluchters, maar die werden allemaal binnen schot gehouden en teruggehaald.

Ook op de slotklim van de etappe probeerde er niemand meer weg te rijden, waardoor een massasprint de winnaar moest aanduiden.

Wout van Aert ging vol voor de etappezege, maar moest zijn meerdere erkennen in Kaden Groves. Onze landgenoot was tweede, maar pakte wel zes bonificatieseconden waardoor hij de nieuwe leider is in de Vuelta.

Van Aert reed vandaag in de Vuelta in het groen rond, al behoorde die trui eigenlijk toe aan Vacek, maar die moest de trui van het jongerenklassement dragen.