Vader Adrie niet akkoord met kritiek op wereldkampioen Mathieu van der Poel: "Heel kort door de bocht"

Ondertussen is Mathieu van der Poel al een jaar wereldkampioen. Hoe evalueert vader Adrie van der Poel het seizoen van zijn zoon?

Doordat het WK vorig jaar al begin augustus werd georganiseerd, is Mathieu van der Poel al een jaar wereldkampioen. De Nederlander won de Super 8 Classic, E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in de regenboogtrui.

In totaal heeft Van der Poel sinds zijn overwinning in Glasgow 33 koersdagen in de regenboogtrui. Daarvan waren er wel 21 dagen in de Tour, waar we Van der Poel behalve zijn lead-outs voor Philipsen weinig gezien hebben.

Goed seizoen van wereldkampioen Van der Poel

Dat Van der Poel een seizoen heeft gereden die onwaardig is voor een wereldkampioen, daar wil vader Adrie niet van weten. "Dat is wel heel kort door de bocht", zegt Adrie van der Poel bij WielerFlits.

"De meeste mensen die dat soort dingen roepen, beseffen niet echt wat zo’n voorbereiding op het voorjaar kost en de druk die erbij komt kijken om in die wedstrijden top te zijn." Van der Poel stond in vijf van zijn zeven voorjaarskoers op het podium.

Voor Adrie van der Poel is het seizoen van zijn zoon dan ook geslaagd. "Ik bedoel, als je twee Monumenten wint en die andere twee top-10 rijdt, met nog wat andere klassiekers daar net onder…"