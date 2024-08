OFFICEEL: Alaphilippe onthult zijn nieuwe ploeg en geeft reden voor vertrek bij Soudal Quick-Step

De transfer van Julian Alaphilippe is helemaal afgerond. Zoals verwacht trekt de ex-wereldkampioen naar het Zwiterse Tudor.

Dat Julian Alaphilippe na elf seizoenen zou vertrekken bij Soudal Quick-Step was al even duidelijk. Alaphilippe laat de Franse ploegen echter links liggen en kiest voor een avontuur van drie jaar bij Tudor.

"Na meer dan 10 jaar bij dezelfde ploeg was het tijd voor verandering", zegt Alaphilippe. "Ik houd al van bij het begin van het Tudor-project. Hoe kan ik mijn carrière beter een andere weg doen inslaan dan met dit nieuwe en ambitieuze project?"

"Dit is de grootste verandering in mijn carrière. Het is goed om na al die jaren van lucht te veranderen. Ik wil hier mijn rol spelen als leider en ik wil de jongeren gidsen, ook al ben ik nog niet zo oud."

Cancellara over transfer van Alaphilippe

Fabian Cancellara, de sterke man bij de ploeg, is opgetogen met de komst van Alaphilippe. "Hij belichaamt perfect onze visie. Het vuur om te presteren op het hoogste niveau is bij hem nog altijd aanwezig. Hij zal stabiliteit en ervaring brengen. Julian is slim, heeft humor, is professioneel en toont lef."

Eerder trok Tudor ook al Marc Hirschi aan, die een gelijkaardig profiel heeft. Cancellara ziet geen probleem. "Ze zullen de druk bij elkaar wegnemen en ze zullen elkaar sterker maken. Julian brengt panache bij, Marc is koelbloedig."