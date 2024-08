Eindigen op een positieve noot? Lefevere onthult laatste gesprek met Alaphilippe voor zijn vertrek

Julian Alaphilippe heeft met Tudor Pro Cycling nu ook zijn nieuwe ploeg voor 2025 te pakken. Voor Patrick Lefevere blijft het toch nog wat pijnlijk om de Fransman te zien vertrekken.

Patrick Lefevere had het nieuws over het vertrek van Julian Alaphilippe bij zijn ploeg zelf aangekondigd enkele weken geleden. Maandag maakte Tudor Pro Cycling dan bekend dat Alaphilippe de komende drie jaar voor hen zal uitkomen.

Na elf seizoenen zal er dus een einde komen aan Alaphilippe in het shirt van Soudal Quick-Step. Dat zal bevreemdend zijn, want de Fransman rijdt dus al zijn hele profcarrière voor de ploeg van Patrick Lefevere.

Lefevere over vertrek van Alaphilippe

Voor Patrick Lefevere doet het ook pijn om Alaphilippe te zien vertrekken. "Dat ventje is heel jong naar ons gekomen. We hebben er veel werk mee gehad, maar we hebben ook samen veel plezier gehad. Hij was niet zomaar een renner, Julian is als een kind van de familie dat je afstaat."

Er waren de voorbije jaren wel wat spanningen door de kritiek die Lefevere leverde op Alaphilippe. "Ik moet toegeven dat ik af en toe een beetje stout bent geweest en dat ik wel eens een stomme uitspraak heb gedaan."

Enkele weken geleden was er nog een goed gesprek tussen Alaphilippe en Lefevere in Wevelgem. "Dan hebben we één op één kunnen praten. We gaan met een positief gevoel uit mekaar. Ik zeker, en ik denk hij ook."