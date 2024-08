Thibau Nys doet bekentenis over het WK in Zürich: "Heb nog niet met de bondscoach gesproken, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft een wegseizoen om u tegen te zeggen achter de rug. Enkel Tadej Pogacar en Tim Merlier boekten meer zeges dan Nys.

Thibau Nys heeft dit jaar op de weg getoond dat hij enorm veel potentieel heeft voor de toekomst. Zeker op hellende aankomsten die niet al te lang zijn kan hij heel goed uit de voeten.

Dan lijkt ook het WK in Zürich voor Nys een ideaal speelterrein, al moet hij daar dan wel in dienst rijden van Remco Evenepoel. Zou het WK zijn wegseizoen nog wat verlengen? Normaal rijdt hij enkel zondag nog, in Plouay.

“Goh, dat is heel moeilijk te zeggen”, aldus Nys in Het Laatste Nieuws. “Ik heb er nog niet over gesproken met de bondscoach, maar je kan natuurlijk niet ontkennen dat het een ‘grave’ koers en een mooie afsluiter zou zijn.”

Het zou ook zijn voorbereiding op de cross in de war sturen. Dat doet Nys liever niet. “Daarnaast zou ik het ook perfect snappen moesten er andere jongens de voorkeur krijgen om Evenepoel te helpen.”

Hij gaat er dan ook van uit dat hij niet naar het WK gaat. “Hoe graag ik ook in zijn dienst zou willen rijden, daar zullen andere jongens geschikter voor zijn. En in negen van de tien gevallen zal er geen scenario zijn waarin ik míjn kwaliteiten zal kunnen tonen.”