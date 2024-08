Thibau Nys kijkt ver vooruit en zegt welke grote ronde hij volgend jaar wil rijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Begin dit jaar overwoog men om Thibau Nys een grote ronde te laten rijden. Het plan werd echter nog minstens een jaartje uitgesteld.

Thibau Nys heeft zich laten zien in enkele rittenkoersen van een week, maar de bedoeling is om binnen afzienbare tijd een grote ronde te rijden.

“Zo zit het nu wel in mijn hoofd: ik wil ritten winnen in een grote ronde, op aankomsten zoals in de Ronde van Polen. En ik wil meer richting het klassieke werk opschuiven”, vertelt Nys aan Sporza.

Volgend jaar zou het eindelijk prijs moeten zijn. “We zullen in december of januari de keuze maken. Als ik zelf mag kiezen, ga ik voor de Tour.”

En daar heeft hij een goede reden voor. “Niet omdat het de grootste is, wel omdat het qua timing perfect zou uitkomen na het veldritseizoen. De Giro komt te vroeg, de Vuelta dan weer te laat.”

Het is uiteindelijk aan de ploeg om daarover te beslissen. “Puur qua timing zou de Tour het gemakkelijkst zijn. Maar ik ben de allerlaatste om meteen een plekje in de Tour op te eisen”, besluit Nys.