Tweede wereldtitel op rij? Roodhooft zegt waarom hij gelooft in kansen Mathieu Van der Poel

Mathieu van der Poel werd vorig jaar op indrukwekkende manier wereldkampioen. Kan de Nederlander een tweede regenboogtrui op rij pakken in Zürich?

Het stadscircuit van het WK in Glasgow had vorig jaar veel weg van een langgerekte veldrit. Op zo'n 14 kilometer lagen er maar liefst 42 bochten. Van der Poel voelde zich daar helemaal in zijn sas en won met overmacht.

Zijn titel verdedigen lijkt echter bijzonder moeilijk te worden voor Van der Poel. Het parcours in Zürich telt maar liefst 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer. De beklimming van Witikon (1,9 km aan 6,1% gemiddeld) wordt de scherprechter.

Kan Van der Poel opnieuw wereldkampioen worden?

Qua hoogtemeters en afstand lijkt het parcours op dat van Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombardije. "Op papier lijkt het te zwaar te zijn", stelt Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Toch gelooft Roodhooft in de kansen van Van der Poel op het WK. "De Olympische Spelen gingen even lastig zijn als Glasgow, maar dat was uiteindelijk ook niet zo. Dus ja, de koers moet altijd gereden worden."

Op het WK zal Van der Poel dan wel moeten afrekenen met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Zij lijken bergop toch over betere papieren te beschikken dan Van der Poel.