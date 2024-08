Cian Uijtdebroeks komt met nieuwe update na alweer stevig tijdverlies in de Vuelta

Voor de tweede dag op rij verloor Cian Uijtdebroeks zaterdag zo'n acht minuten in het klassement. Er is dus nog geen beterschap voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

Na de zevende etappe van vrijdag klaagde Cian Uijtdebroeks over een verdoofd gevoel in zijn benen. Uijtdebroeks verloor toen zo'n acht minuten en mocht een goed eindklassement vergeten. Zaterdag was dat opnieuw het geval.

"Ik voel nog niet echt veel progressie", zei Uijtdebroeks voor de start van de negende etappe bij VTM Nieuws. "We bekijken dag per dag hoe het evolueert. Maar de rit van gisteren (naar Cazorla, nvdr.) was geen vooruitgang in vergelijking met de dag ervoor."

Uijtdebroeks in dienst van Kuss

Probeert Uijtdebroeks het dan op een andere manier, zoals in een vlucht? "Het zal van de benen afhangen. Zaterdag was mijn gevoel ook niet fantastisch." Uijtdebroeks zag het als een optie, maar raakte niet mee.

Voor Uijtdebroeks zal het er dan op aankomen om kopman Sepp Kuss te proberen helpen in de finale. De Amerikaan staat 14de in het klassement, op iets meer dan zes minuten van O'Connor en op zo'n drie minuten van Roglic.

Zelf is Uijtdebroeks weggezakt naar de 46ste plaats in het klassement, met nu een achterstand van meer dan 22 minuten op O'Connor. In het jongerenklassement staat Uijtdebroeks nog net in de top tien op zo'n 18 minuten van Tiberi.