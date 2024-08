Visma-Lease a Bike verklaart waarom het zo enthousiast is over de terugkeer van Victor Campenaerts

Victor Campenaerts keert terug naar Visma-Lease a Bike en wordt onder meer ploegmaat van Wout van Aert. De Nederlandse ploeg is opgetogen met zijn terugkeer.

In 2016 en 2017 reed Victor Campenaerts al voor de Nederlandse ploeg, die toen LottoNL-Jumbo heette, maar vertrok er toen om meer eigen kansen te krijgen. Nu keert hij terug om in dienst te rijden, met een duidelijk doel.

"Doorheen mijn carrière heb ik altijd ambitieuze, maar realistische doelen gehad. Ik heb ze vaak weten bereiken, zoals in de vorige Tour. Mijn ultieme doel is om de Ronde van Frankrijk te winnen", stelt Campenaerts.

Visma-Lease a Bike over terugkeer Campenaerts

Bij Visma-Lease a Bike zijn ze ook tevreden met de terugkeer van Campenaerts. "We kennen Victor natuurlijk nog goed van zijn vorige periode bij de ploeg en hebben nadien altijd goed contact gehouden", zegt ploegleider Grischa Niermann

"Hij is een heel sterke renner met bovendien een goede tijdrit in de benen, dat heeft hij deze Tour de France opnieuw bewezen. Inmiddels is hij ook een zeer ervaren renner die bekendstaat om zijn zoektocht naar innovaties. Die ervaring kunnen we goed gebruiken."

Campenaerts zal dan ook zijn kansen krijgen in grote rondes. "We zien hem daarin als een heel waardevolle kracht voor de ploeg", aldus Niermann. "Vanwege zijn ervaring en fysieke capaciteiten."