📷 Tweede Belg moet vandaag opgeven in de Ronde van Spanje

Vanmorgen moest Kobe Goossens opgeven in de Vuelta. Daar komt ook nog eens Laurens De Plus bij.

Kobe Goossens was eerder in deze Vuelta ten val gekomen, maar voelde zich ook wat ziekjes en koos er uiteindelijk voor om vandaag niet meer te starten.

INEOS Grenadiers laat weten dat Laurens De Plus niet van start zal gaan in de tiende etappe van de Vuelta. Hij is de tweede renner van de ploeg die forfait geeft, na Joshua Tarling.

“Laurens meldde vanochtend dat hij zich niet fit voelde en testte vervolgens positief op corona”, legt INEOS Grenadiers uit op zijn sociale media. “We wensen je een spoedig herstel, Laurens.”

De Plus reed al met de nodige verwondingen rond, nadat hij aan het begin van deze editie van de Vuelta ten val gekomen was. Het is uitkijken of hij tegen het WK weer fit is, want volgens Het Laatste Nieuws staat hij op de longlist voor Zürich.

Ook Harold Martin Lopez geeft er vandaag de brui aan. Net als Laurens De Plus testte hij positief op het coronavirus en staakt hij de strijd.