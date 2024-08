Coach Van Aert laat ander geluid dan Wout horen over WK: "Evenepoel sleutelfiguur, maar indien topvorm bij Pogacar..."

Van Aert tankt in de Vuelta vertrouwen, maar het WK loert ook om de hoek. Evenepoel en Pogacar worden daar de te kloppen mannen. Toch gelooft de trainer van Van Aert ook in de kansen van Wout.

Van Aert zelf laat uitschijnen dat zijn winstkansen in Zürich eerder bescheiden zijn. Mathieu Heijboer toont meer vertrouwen. "Wout kan zo'n parcours zeker aan. Hij is niet kansloos, maar het koersverloop moet wel in zijn voordeel spelen. Zijn kansen zullen bepaald worden door de tactiek van de toplanden", zegt de coach van WVA in HLN.

"Stel dat Wout meeglipt in een grote ontsnapping en daarachter reageren ze niet meteen..." Dan is er volgens Heijboer heel wat mogelijk, al is ook bij de Nederlander sprake van enig realisme. "Moet gezegd: indien Pogacar naar het WK trekt met dezelfde topvorm die hij al een heel seizoen heeft, wordt het voor alle renners moeilijk."

Evenepoel heeft sleutel in handen

Wat wordt bepalend? "Evenepoel wordt een sleutelfiguur, zowel in de strategie van de Belgen, maar ook hoe de andere landen met de factor Evenepoel zullen omgaan." Van Aert rijdt alvast een sterke Vuelta en een paar jaar geleden heette het nog dat dat de best mogelijke voorbereiding was op een WK. Dat moet dus goed zitten.

© photonews

"Het verschil met een paar jaar geleden is dat het WK nu drie weken na de Vuelta ligt. Vroeger waren dat twee weken of zelfs maar één. Toen kon je de Vuelta als trainingsmiddel gebruiken richting piekvorm op het WK." Na de Vuelta moest er enkel gerust worden. Door die drie weken ertussen is het voordeel van Vuelta-deelname minder.

Van Aert altijd goed na grote ronde

Wat niet wil zeggen dat er getwijfeld moet worden aan Van Aert. "Wout is altijd goed na een grote ronde en daar houden we aan vast. Het enige probleem kan de lange aanloop zijn." De vraag is of zijn basis breed genoeg is om het topniveau aan te houden. "We geloven dat het mogelijk is om de conditie nog drie weken te rekken."