Geraint Thomas windt er geen doekjes om: "Na april moet je maken dat je weg bent uit België"

Verrassende naam aan de start van de Renewi Tour is Geraint Thomas. Al had de Welshman zelf liever niet aan de start gestaan.

Met al de Giro en de Tour in de benen is de Renewi Tour een verplicht nummertje voor Geraint Thomas. De Welshman liet zich na de Tour opnieuw stevig gaan op een all-in vakantie in Mallorca en is helemaal niet klaar.

De Tour was het sportieve einde van zijn seizoen, maar Thomas rijdt dus toch nog de Renewi Tour. "Het zou mijn laatste koers van het jaar kunnen zijn", zei Thomas bij Het Nieuwsblad. "Die gebruik ik om met een aanvaardbaar niveau de winter in te gaan."

Thomas geen fan van Vlaamse wegen

Na zijn vakantie was het voor Thomas een shock om opnieuw op de fiets te stappen. En dat hij Renewi Tour moet rijden, is voor Thomas geen cadeau. De smalle straten in Vlaanderen, daar moet Thomas weer aan wennen.

In zijn podcast Watts Occuring verwoorde Thomas het toch iets anders. Renewi is de koers die niemand wil doen. In Spanje is elke dag een goede dag om te koersen. In België zijn de klassiekers goed, maar na april moet je maken dat je weg bent uit België."

In de eerste rit kwam Thomas als 124ste over de streep op bijna twee minuten. Veel moeten we hem deze week niet in beeld verwachten. "Of het zou de camera helemaal achteraan in het peloton moeten zijn", besluit Thomas.