Remco Evenepoel komt nog eens terug op meest veelbesproken lekke band uit carrière en zegt waar hij bang voor was

De meest veelbesproken lekke band uit de carrière van Remco Evenepoel is ontegensprekelijk die in de finale van de olympische wegrit. Ei zo na was die weergaloze triomf er in Parijs niet gekomen.

Evenepoel komt er nog eens op terug in de Vlaamse Wielrijder & Biker. "Het was best een angstig moment. Was ik in een put gereden? Of had ik een scherpe kassei of zo geraakt? Ik weet het niet." In elk geval was de lucht eruit en geraakte zijn velg van het wegdek. "Ik was er door verrast. En hoever lag ik voorop? Ik had geen idee."

Evenepoel deed al meermaals het verhaal van een man op de motor die op zijn bordje een kloof van 25 seconden met de eerste achtervolger toonde. "Ik vermoedde dat het fout was, maar ik was niet zeker. Vandaar die paniek, maar ik zag gelukkig onmiddellijk de volgwagen. Mecanicien Kurt De Roose kon me snel depanneren."

De man werd daar nadrukkelijk toe opgeroepen door de handgebaren van Remco. "Ik was heel nerveus, vandaar mijn schreeuwen en roepen en hevig gesticuleren. Dat was echt stressen. Ik was bang dat mijn laatste vluchtersmaat Madouas me zou voorbijfietsen. Ik liet mijn fiets links van de weg liggen, kreeg rechts de andere."

"Ik sprong er onmiddellijk op, Kurt duwde me stevig af en ik was opnieuw op weg", weet Evenepoel nog hoe hij dat pechmoment achter zich liet. "Toen coach Sven Vanthourenhout even later kwam zeggen dat ik een volle minuut voorop lag en dat ik moest genieten, kwam de rust weer." De olympische titel kwam niet meer in gevaar.

Op het moment zelf is het natuurlijk zenuwachtigheid troef. Inmiddels kan Evenepoel er wel om lachen. "Achteraf gezien vind ik het gebeuren een pikant sausje bij mijn overwinning."