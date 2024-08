José De Cauwer lyrisch over straffe numero van Wout van Aert: "Het is toch echt niet te geloven!"

José De Cauwer geniet nog altijd even hard van de koers. Zeker als Wout van Aert met één van zijn straffe numero's uitpakt.

Dat deed die laatste tijdens de dertiende rit van de Vuelta. Zo deed hij een gouden zaak voor groen en hijste hij zichzelf zelfs op kop in het bergklassement. José De Cauwer mocht tijdens die onderneming cocommentaar geven op VRT en keek er met grote ogen naar. Hij verbaasde er zich ook over hoe de tegenstand reageerde op de avonturen van Van Aert. Of dat volgens De Cauwer net niet genoeg deed.

Eens de vlucht van een ruime groep ontstand kwam, ging Van Aert al snel op pad met kornuiten als Campenaerts en Schmid. De Cauwer begreep op dat moment niet goed de houding van de andere renners in de ontsnapping. "Ik begrijp niet dat je Wout van Aert de kans geeft om weg te laten rijden." Die zou immers maar eens een superdag moeten kennen. Ga hem dan nog maar eens terughalen.

Van Aert gaat niet voor ritzege

Het liep niet zo'n vaart dat Van Aert ook de hand uitstak naar de ritzege. Al zag De Cauwer het wel nog even gebeuren bij een versnelling van Van Aert voor enkele bergpunten. "Pas op: hij gaat doorrijden, heb ik nu het idee." Neen, zo ver kwam het niet. Op de top hield Van Aert toch de benen stil en moest hij dan toch even bekomen. "Ja, het zou wel straf zijn", leek dat De Cauwer toch ook wel het beste.

In elk geval was Van Aert niet bezig aan een tocht die hem met lege handen zou doen achterlaten. Hij reed zich in de bollen in een grote ronde, toch opvallend voor een renner met zijn gewicht. "Het is toch echt niet te geloven! Naar wat zitten we nu allemaal te kijken?" De Cauwer was duidelijk vol lof voor de inspanningen van Van Aert. Die spaarde kosten noch moeite om geen enkel punt te laten liggen.

De Cauwer onder de indruk van versnelling Van Aert

Tegen zijn versnelling aan het laatste spurtje voor de bergpunten was niemand opgewassen. "Je zag het gebeuren: dat strakke tempo... Tjah."