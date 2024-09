Ploegleider Niermann onthult de dramatische impact van opgave Van Aert op Visma-Lease a Bike

Niet alleen voor Wout van Aert is zijn opgave in de Vuelta een klap, maar ook voor Visma-Lease a Bike. Ploegleider Grischa Niermann is een dag later nog altijd aangeslagen.

In de Vuelta was Wout van Aert dé kopman van Visma-Lease a Bike. Met drie ritzeges, drie tweede plaatsen, twee dagen de rode leiderstrui en ook de groene trui en bergtrui in zijn bezit was Van Aert aan een uitstekende Vuelta bezig.

Voor de hele ploeg was de opgave van Van Aert een stevige klap. "Iedereen was best wel down. Het is heel lastig voor de ploeg, maar natuurlijk vooral voor Wout zelf", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Sporza.

Visma-Lease a Bike moet resetten na opgave Van Aert

Het was dan ook een doel om de puntentrui en de bergtrui te winnen in de Vuelta. Dat valt nu allemaal weg, ook voor de ploeg. Voor de vijf renners die overblijven in de Vuelta is het nu even resetten voor de laatste dagen.

In de 17de etappe wilde Visma-Lease a Bike met Van Aert opnieuw voor een sprint gaan. "We willen echt proberen om nog voor een etappe te gaan, maar zonder Wout zal dat wel heel lastig worden", stelt Niermann.

Met Sepp Kuss maakt Visma-Lease a Bike nog kans op een plek tien in het eindklassement. De Amerikaan staat twaalfde, op ruim zes minuten van leider O'Connor. Zijn achterstand op de tiende bedraagt iets meer dan een minuut.