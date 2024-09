Jordi Meeus plots derde kopman op het EK? Sprinter geeft zelf meer duidelijkheid over zijn rol

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Naast Jasper Philipsen en Tim Merlier staat ook Jordi Meeus aan de start van het EK wielrennen. Ook hij lijkt wel voor eigen rekening te willen rijden.

Zonder Wout van Aert aan de start lijkt de focus van de Belgische ploeg op het Europees kampioenschap nog meer op de massasprint te gaan liggen. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier heeft België twee wereldtoppers.

Philipsen en Merlier krijgen met Rickaert en Van Lerberghe ook elk een lead-out mee uit hun ploeg. Wellicht zullen zij dus apart van elkaar voor de Europese sterrentrui sprinten in de straten van Hasselt.

Meeus over zijn rol op het EK

Naast Philipsen en Merlier staat ook Jordi Meeus aan de start van het EK. Hij sprintte in de Ronde van Duitsland twee keer naar een podiumplaats. Hij kan dan ook de derde kopman worden voor België op het EK.

Er werd vooraf gesteld dat Meeus een rol als lead-out zou krijgen. "Er is eerlijk gezegd nog niet super specifiek over gesproken. Maar ik denk niet dat het een geheim is dat Jasper en Tim allebei nog iets boven mij staan", zegt Meeus bij Wielerflits.

"Ik denk niet dat het alles op mij zal zijn, dat zou een beetje naïef zijn om dat te denken. Maar eigenlijk komen wij allemaal goed overeen. Met Jasper train ik dagelijks. Hem ken ik dus heel goed."