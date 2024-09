"Dat is mijn uitdaging, zeker": bondscoach wil Mathieu van der Poel toch nog overtuigen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel bereidt zich voor op het EK en WK op de weg. Een deelname aan het WK gravel staat momenteel nog niet op de planning.

Na zijn opgave met knieklachten in de Renewi Tour, kan Mathieu van der Poel opnieuw trainen. Aan zijn programma met het EK op de weg, de Ronde van Luxemburg en het WK op de weg wordt er dus niets veranderd.

Wout van Aert had naast het EK en WK op de weg ook het WK en EK gravel op zijn planning staan. Het WK gravel wordt dit jaar in Leuven gereden, voor het EK gravel wordt er dan weer naar Italië getrokken.

Van der Poel (voorlopig) niet op WK gravel

"Voorlopig staat hij er nog niet op voor het WK gravel", zegt Nederlands gravelbondscoach Laurens ten Dam bij Live Slow, Ride Fast. "Dat is mijn uitdaging, zeker. Ik heb vorige week met Roodhooft gesproken."

"We kijken altijd naar Christoph op televisie en dan zien we een soort godfather, en dat was hij ook wel." Ten Dam hoopte vijf Nederlandse wildcards uit te delen bij Alpecin-Deceuninck, maar kreeg enkel Yara Kastelijn.

"En misschien worden het er twee", geeft Ten Dam niet op. "Matje laat ik met rust tot twee weken voor het WK. Als je hem nu vraagt of hij gaat crossen, dan weet hij het nog niet. Ik wilde voor de Spelen niets aan hem vragen over een koers in oktober."