Remco Evenepoel krijgt uitgelezen kans om laatste gaatje op te vullen, maar er is ook een probleem

Na zijn dubbele olympsiche titel in Parijs ontbreekt er slechts één titel op het palmares van Remco Evenepoel: de Europese wegrit. In 2025 lijkt hij er een uitgelezen kans voor te krijgen.

Voor het Europees kampioenschap in eigen land heeft Remco Evenepoel afgehaakt, hij wil zich voorbereiden op het WK in Zürich. Daar kan Evenepoel voor de tweede keer wereldkampioen tijdrijden en op de weg worden.

Het EK in 2025, dat naar de Franse Ardèche trekt, lijkt wel op maat van Evenepoel te zijn. Met 3300 hoogtemeters op zo'n 200 kilometer wordt het EK er een voor de klimmers. Er zijn dan ook heel wat beklimmingen onderweg.

EK in 2025 na het WK

Opvallend is wel dat de Europese kampioenschappen volgend jaar plaatsvinden tussen 1 en 5 oktober 2025. Dat is amper een week na de wegrit op het WK in Rwanda, dat op 28 september wordt gereden.

Maar voor Remco Evenepoel zou het wel een uitgelezen kans zijn om het laatste gaatje op zijn palmares qua kampioenschappen te vullen. Op het BK, WK en de Spelen won hij al de titel in het tijdrijden en op de weg.

In 2019 pakte Evenepoel op het EK tijdrijden zijn allereerste titel bij de profs, dat was toen pas zijn vijfde prozege. Enkel de EK-wegrit ontbreekt dus nog, in 2021 werd hij al eens tweede na een sprint met Colbrelli.