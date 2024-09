Thomas De Gendt staat bij mijlpaal stil hoe hij vroeger kon koersen en nu niet meer: "Beetje zoals Wout van Aert"

Op het moment van publicatie van dit artikel heeft Thomas De Gendt een fraaie mijlpaal bereikt. Hij is immers bezig aan zijn 500ste rit in een grote ronde.

Liefst 500 keer is hij op de fiets gesprongen voor een rit in een grote ronde: wat zegt dat? "Dat ik inclusief de rustdagen en aanloopdagen twee jaar van mijn leven heb gespendeerd in een grote ronde", is zijn antwoord in Het Laatste Nieuws. "Dat is enorm. Het wil vooral zeggen dat ik in mijn carrière relatief blessurevrij ben gebleven."

Als je de carrières van verschillende wielrenners overloopt, kunnen er nog wel wat cijfertjes bijgehaald worden. "Die vijfhonderd is een mijlpaal, maar ik ben zeker niet de enige. Alejandro Valverde heeft bijvoorbeeld 32 grote rondes gereden, ik zit aan 25, maar ik kom wel in de top tien van renners met meest gereden etappes in een grote ronde."

De Gendt komt met verklaring

Het valt op dat we hem in het laatste deel van zijn loopbaan minder vaak voor de zege zien strijden via een ontsnapping. "Het niveau ligt nu een pak hoger dan vroeger en ik geraak niet meer tot dat niveau", verklaart De Gendt. "Ik verbeter ook niet meer en heb mijn leeftijd tegen. Vorige zondag trapte ik mijn tweede hoogste wattages over tien minuten van 2024, maar ik zat gewoon in de tweede groep op de col."

De vergelijking met het verleden is frappant. "Vroeger waren dat waarden waarmee ik wegsprong en voorsprong pakte op het peloton. Nu was dat net voldoende om in de tweede groep achter de favorieten boven te komen. Vroeger zat ik in de vlucht wanner ik wou, een beetje zoals Wout van Aert in deze Vuelta deed. Nu moet ik al blij zijn als ik eens in de vlucht geraak."

De Gendt mag fier zijn op mooie nummertjes

De Gendt weet dat meedoen voor de overwinning dan nog eens een trapje hoger is. Hij mag in ieder geval fier zijn op al de fraaie kunststukjes die hij in de loop van zijn carrière heeft kunnen opvoeren.