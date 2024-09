Intermarché-Wanty heeft opnieuw beet en versterkt zich met jonge Belg: "Droom van de grote rondes"

Een paar jaar geleden werd Axel Merckx niet de nieuwe CEO van Lotto-Dstny, maar bleef hij bij het Amerikaanse Hagens Berman Axeon, dat al jaren bekend staat als dé belofteploeg in het peloton.

Ondertussen heet het team Hagens Berman Jayco. De voorbije jaren reed er af en toe ook al eens een Belg voor het team. De meest recente in dat rijtje is Maxence Place.

20-jarige Waal naar Intermarché

De 20-jarige Waal was in het verleden al actief op het WK voor junioren en staat te boek als een groot talent. Nu is hij klaar voor een volgende stap in zijn carrière.

Zo zal hij aansluiten bij de opleidingsploeg Wanty-ReUz-Technord van Intermarché-Wanty. De renner zelf is alvast klaar voor zijn nieuwe uitdaging.

Droom van de grote rondes

"Mijn ambitie is om professioneel wielrenner te worden bij Intermarché-Wanty. Als Waal is het een eer om de kleuren van dit team te dragen. Om dit te bereiken, moet ik hard werken en mijn waarde bewijzen bij het Wanty-ReUz-Technord Development-team, waarvan ik onder de indruk was van de teamgeest tijdens de wedstrijden."

"Die collectieve aanpak, omringd worden door een sterk team, is precies wat ik nodig heb om vooruit te komen. Ik wil me ontwikkelen als klimmer, met mijn fysiek geschikt voor beklimmingen, gemotiveerd door de ultieme droom om een algemeen klassementrenner te worden in de Grand Tours."