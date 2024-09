Wout van Aert krijgt, aan de hand van pijnlijke kritiek, belangrijk advies om te vermijden dat hij zo vaak valt

We kunnen moeilijk om de vaststelling heen: Wout van Aert is wel heel vaak tegen de grond gegaan dit wegseizoen. Misschien kan zijn oude liefde, het veldrijden, een uitweg bieden. Het is wel wat pijnlijk om te horen dat hij 'geen echte crosser' wordt genoemd.

In Kop over Kop, de podcast van Eurosport, vinden ze toch dat die valpartijen Wout van Aert iets te vaak overkomen. Voormalig wielrenner Bobbie Traksel komt hierover aan het woord en zinspeelt op wat Van Aert nu moet doen. "Ik hoop eigenlijk dat hij weer een heel cross-seizoen gaat rijden. Hij moet een beetje de skills weer oppakken zodat je niet meer valt."

Heel wat veldritliefhebbers zouden niet liever willen dan dat Van Aert weer een hele winter in de cross te zien is. Het is wel de vraag of het aantal veldritten dat hij afwerkt nu echt bepalend is voor zijn stuurkunsten op de weg. Van Aert heeft toch een bepaalde mate van techniek onder de knie. Het zou straf zijn moest hij die dan ineens verliezen.

Val in de Tour erger dan crashes in Vuelta

Het zijn ook niet de valpartijen in de Vuelta die Traksel het meest storen. De Nederlander haalt een valpartij van Van Aert in een andere grote ronde aan, waarbij de Belg een bocht te gretig inging en die vervolgens helemaal verkeerd inschatte. "Dan doel ik op de val in de Tour de France. Dat zou een echte crosser nooit gebeuren."

Het is wel vrij verregaand om Van Aert geen 'echte crosser' te noemen, aangezien dat net de discipline is waar hij in is opgegroeid. Langs de andere kant wordt Van Aert inderdaad niet meer beschouwd als de pure crosser die een volledig veldritseizoen afwerkt. Bij die vergelijking wordt hij bij de wegwielrenners ingedeeld.

Mentale tik voor Van Aert

Van Aert staat erom bekend om steeds terug te vechten na tegenslagen. Het is de vraag of hij ook zijn Vuelta-opgave snel kan verwerken. "Ik denk wel dat dit wat langer gaat duren en dat het een behoorlijke mentale tik is."