"Eerst met Lefevere praten": ex-manager gelooft Evenepoel op zijn woord over transfer en zegt wat hij nog zou doen

De hele wielerwereld vraagt zich af of Remco Evenepoel straks effectief een transfer maakt. Lefevere zal zijn goudhaantje natuurlijk willen houden en is sowieso betrokken partij. Er zal met hem gesproken moeten worden als ploegen Evenepoel in 2025 al willen binnenhalen.

Oud-wielermanager Gérard Bulens heeft zich over de hele kwestie uitgesproken in de podcast On connait nos classiques, maar stond eerst stil bij de terugkeer van Evenepoel in competitie. De analist zag hem aan het werk in de Tour of Britain. "Hij nam niet het minste risico. Het regende ook veel. We hadden het met hem over de valpartij van Wout van Aert in de Vuelta. Dat zat toch ook wat in zijn gedachten."

Het was niet bepaald de beste Evenepoel die daar aan de slag was. Op een gegeven moment moest de renner van Soudal Quick-Step zelfs lossen. Bulens maakt zich geen zorgen. "Ik denk dat hij veel meer in huis had dan hij liet zien. Zijn seizoen is sowieso succesvol, maar hem kennende zal hij zich nog wel eens de druk opleggen om wereldkampioen te worden."

Evenepoel niet bezig met transfer(geruchten)

Die voorbereiding op het WK wordt wel gekruid met hardnekkige geruchten over een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bulens denkt niet dat dit Evenepoel uit zijn loods kan slaan. "Er is een grote evolutie geweest in de manier waarop Remco Evenepoel zich gedraagt. Hij is daar op dit moment niet mee bezig." Dat is ook wat Evenepoel zelf beweert, Bulens gelooft hem dus.

Hij heeft ook nog wat goede raad voor de wielerkampioen. "Als ik in zijn schoenen stond en het hof gemaakt werd door andere teams, zou ik daar eerst over praten met Patrick Lefevere, die Remco Evenepoel sinds het begin begeleidt. Als hij slim is, praat hij niet over een transfer voor het WK. Als hij wint, zou dat zijn prijs nog verhogen."

Interesse voor Evenepoel logisch

Dat andere teams staan te springen om hem aan te trekken, mag niet verbazen. Het hoeft dus niet enkel Red Bull-BORA-hansgrohe te zijn dat belangstelling toont. "Voor een renner met zo'n kwaliteit is er vast interesse van grote ploegen."