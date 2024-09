Tadej Pogacar slaat een mea culpa, maar krijgt sterke renner aan zijn zijde om Van der Poel te kloppen op WK

Er is gemengd nieuws voor Tadej Pogacar. Hij moet een mea culpa slaan nadat het voor hem niet uitdraaide zoals gewenst in zijn eerste koers na de Tour, maar kan wel op een sterke Sloveense selectie rekenen op het WK.

Pogacar heeft zijn opwachting gemaakt in de GP van Quebec en ging daar van start als topfavoriet. Hij geraakte in de finale voorop met drie Belgen van Lotto Dstny. Pogacar durfde niet doorzetten. Gevolg: alles kwam weer samen en een kilometer verderop zegevierde Michael Matthews in de sprint. Pogacar moest het stellen met een bescheiden zevende plek.

"Ik was er niet helemaal zeker van of ik moest aanvallen of niet", bekende Pogacar in een reactie achteraf bij Eurosport en de rest van de in Canada aanwezige pers. "Ik heb gewacht op de sprint, dat was de verkeerde beslissing", steekt hij de hand in eigen boezem. Een mea culpe van de beste renner van de wereld. "Ik geraakte ook nog wat ingesloten, maar ben blij om opnieuw te koersen."

Pogacar wil Van der Poel onttronen

Snel doorspoelen maar deze ontgoocheling, want zondag krijgt hij in de GP Montréal al een herkansing. Dat is natuurlijk niet het grote doel uit het najaar van Pogacar. Hij heeft zelf al bijzonder duidelijk gemaakt wat dat doel dan wel is: Mathieu van der Poel onttronen als wereldkampioen. Pogacar gaat zelf voor de zege op het WK in Zürich.

Hij krijgt alleszins een parcours voorgeschoteld dat wel eens zwaar genoeg kan zijn. Slovenië heeft nu ook zijn selectie bekendgemaakt. Pogacar is niet de enige sterke klimmer die het kleine landje kan afvaardigen. Ook Primoz Roglic, pas nog voor de vierde keer de Vuelta gewonnen, tekent present op WK. Slovenië kan dus uitpakken met een tandem waar vele landen jaloers op zouden zijn.

Sterke ondersteuning voor Pogacar en Roglic

Zelfs de andere namen uit de Sloveense selectie kunnen een aardig stukje fietsen. Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec en Matevz Govekar zullen Pogacar en Roglic ondersteunen op het WK.