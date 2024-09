Ze mogen gerust zijn bij Alpecin-Deceuninck: Philipsen ziet het hem niet doen tegen Van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het EK wordt met landenploegen gereden. Al heb je natuurlijk ook je team waarin je het hele jaar met je ploegmaten samen rijdt.

De wegrit voor beloften op het EK toonde dat het wel degelijk mogelijk is om een massasprint te vermijden, al is de vraag wel of dat scenario ook bij de profs kan gebeuren.

De Belgische ploeg zet alvast volop in op een massasprint. “Het is op dit parcours ook het meest waarschijnlijke scenario. Het laatste lastige punt ligt ver van de aankomst”, klinkt het bij Jasper Philipsen in Het Nieuwsblad.

Dat het bij de beloften geen massasprint werd is niet vreemd. “Bij de profs is er vaak meer controle. Meer landen die elkaar vinden. Natuurlijk: mannen als Mads Pedersen en Mathieu van der Poel gaan wél koersen. Die willen een zo zwaar mogelijke wedstrijd.”

Jasper Philipsen ziet het echter niet gebeuren dat hij zondag achter zijn ploegmaat Mathieu van der Poel moet rijden. “Heel duidelijk: Mathieu en ik zijn zondag tegenstanders. Maar ik zie eerlijk gezegd geen scenario waarin ik een gat op hem zou moeten dichtrijden.”

“Ik ben de sprinter van de Belgische ploeg, het is de bedoeling dat ik zo veel mogelijk krachten kan sparen tot op het einde. Als ik achter Mathieu moet rijden, zou dat willen zeggen dat er geen Belgische ploegmaten meer zijn.”