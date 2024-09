Primoz Roglic komt met straffe bekentenis over de Tour de France van deze zomer

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France draaide uit op een nachtmerrie voor Primoz Roglic. De Sloveense klassementsman zag het heel even niet meer zitten.

In de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk ging Primoz Roglic stevig tegen de vlakte. Hij moest opgeven en onderzoek bracht aan het licht dat hij een gebroken ruggenwervel had.

In een interview met Nedelo in zijn thuisland vertelt de Sloveen dat hij op dat moment eraan gedacht heeft om te stoppen met koersen.

“Ik ben tenslotte ook maar een mens”, vertelt Roglic. “En toen het mij opnieuw overkwam, begon ik te denken aan wat ik nodig heb: wil ik nog deel uit maken van de wielerwereld en dit allemaal ondergaan?”

Ook in 2021 en 2022 moest Roglic opgeven in de Tour. Toch bleef de eindafrekening van alles voor Roglic wel positief en daar was een goede reden voor.

“Aan de andere kant hebben al deze vervelende gebeurtenissen in mijn carrière, waarvan ik wou dat ze mij niet waren overkomen, mij ook veel positieve dingen opgeleverd. De steun van mijn familie en andere dierbaren die ik voel als ik opsta na een val is uitzonderlijk.”

Roglic recupereerde, maar ondanks het feit dat hij niet volledig hersteld was, kwam hij toch aan de start van de Vuelta. Een gemakkelijke beslissing noemt hij het, door alle steun. En de Sloveen pakte de eindzege in Madrid.