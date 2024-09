Evenepoel versloeg Madouas in Parijs door alle andere aspecten van de koers weg te blazen: dit is wat écht telt

Het was Remco Evenepoel en niet Valentin Madouas die onder de Eiffeltoren in Parijs kon vieren. Niemand was die dag opgewassen tegen het waanzinnige fysieke vermogen van Evenepoel.

Madouas, de Fransman die het langst bij Evenepoel aanklampte en er een tweede plek aan overhield, blikt bij La Chaîne L'Équipe terug op de olympische wegrit. "Het is niet makkelijk om te zeggen, maar het is de enige koers waarbij het helemaal niet gaat om geld verdienen." Wat op het spel stond was de sportieve eer en een mogelijke plek in de geschiedenisboeken.

Madouas stond voor de enorme uitdaging om Evenepoel te kloppen. Die laatste had in de finale nog veel meer overschot. "Ik stuitte op een renner die sterker was. Als je tweede eindigt achter een renner die enkele weken voordien nog derde was in de Tour de France... Ik verwachtte niet dat ik hem kon verslaan, maar ik had er wel op gehoopt om te kunnen winnen."

Evenepoel één van de sterksten ter wereld

Dat dit niet gelukt is, heeft niet voor verbittering gezorgd. Integendeel, er komen lovende woorden voor Evenepoel. "Hij is één van de sterkste wielrenners ter wereld. "Zelfs als je tactisch top bent, weet je dat het vooral de fysiek is die telt." Tactisch het spel spelen, anticiperen, niets kon Evenepoel die dag iets in de weg leggen. "Hij heeft zijn overwinning verdiend."

Dankzij Madouas en Laporte veroverde Frankrijk wel twee keer eremetaal in de wegrit. België pakte slechts één medaille, maar het werd wel de gouden plak dankzij Evenepoel. "Wij zijn achter hem op zoek gegaan naar de zilveren en bronzen medaille, wat voor ons aanvoelde als een gouden medaille. We hadden er geen betere uitslag uit kunnen puren."

Concurrent Evenepoel kan leven met zilver

Het is waarschijnlijk ook daarom dat Madouas er wel vrede mee heeft. "Ik beschouw het als een overwinning, ook al is het er geen. Het blijft een grote fysieke prestatie van mij en een mooi resultaat."