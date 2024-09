Cancellara heeft een speciaal bericht voor Van Aert na zijn nieuwe contract bij Visma Lease a Bike

Fabian Cancellara verraste op de wielermarkt. Hij wist Julian Alaphilippe aan te trekken voor Tudor Pro Cycling.

De Zwitserse wielerploeg van Fabian Cancellara heeft er met Julian Alaphilippe een grote vis bij voor volgend seizoen. De Fransman verlengde zijn contract niet bij Soudal-QuickStep en rijdt de komende jaren voor Tudor Pro Cycling.

Dat Alaphilippe vertrok bij Patrick Lefevere hadden velen verwacht, maar niet dat hij naar Tudor zou trekken. “We hebben hem uitgelegd wat we doen, wie we zijn, hoe we werken…”, legt Fabian Cancellara uit aan Het Nieuwsblad.

“Heb je gelezen wat Wout van Aert in de lente over ons zei? Als hij ooit voor een andere ploeg zou kiezen, zou het wij of Uno-X zijn. Dat was het mooiste compliment dat ik dit jaar gekregen heb. Die renners zien ook wat wij doen.”

Cancellara vindt het dan ook jammer dat Wout van Aert zijn contract bij Visma Lease a Bike heeft opengebroken tot een overeenkomst voor de rest van zijn dagen.

Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor onze landgenoot. “Trouwens, aan Van Aert: ik ben zeer teleurgesteld dat je hebt bijgetekend bij Visma”, kan er met een brede glimlach van af.