Vansevenant speelt leiderstrui kwijt aan Van der Poel, maar waarschuwt de wereldkampioen

In de Ronde van Luxemburg is Mauri Vansevenant leider af. Mathieu van der Poel staat voorlopig op kop van de rangschikking.

Juan Ayuso won de tijdrit over een afstand van 15,5 kilometer in de Ronde van Luxemburg. Mathieu van der Poel werd vijfde en neemt de leiderstrui over van Mauri Vansevenant.

Onze landgenoot heeft nu drie seconden achterstand in het algemene klassement op de wereldkampioen. “Een tijdrit is altijd lastig en vandaag was het heel zwaar tot aan de top van de klim”, vertelt de Nederlander aan Indeleiderstrui.

“Ik slaagde erin om mijn tempo te houden, maar miste daarna wel wat frisheid om echt de pace te rijden, die ik graag wilde tot aan de finishlijn.”

Toch leverde dat hem de leiderstrui op en die wil hij graag houden. “Ik kan nu strijden voor het klassement, al was dat nooit het grote doel. We gaan zien hoe de race zich zondag ontwikkelt. Ik mis drie ploegmaats door ziekte, maar de Ronde van Luxemburg is nu al een succes voor mij.”

Vansevenant verloor de nodige tijd, maar wil toch nog een gooi doen naar de eindoverwinning. Drie seconden inhalen moet mogelijk zijn.

“Ik wist dat mijn kansen om het geel te behouden klein waren, maar ik heb gevochten en sta nu nog steeds op het podium. De verschillen zijn klein, dus ik ga vechten tot het einde op zondag”, klonk het.