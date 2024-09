Alec Segaert stort helemaal in en blijft met lege handen achter op WK tijdrijden bij beloften

Op het WK tijdrijden voor beloften heeft Alec Segaert naast de regenboogtrui en zelfs naast een medaille gegrepen. De Spanjaard Ivan Romeo blies iedereen weg.

De voorbije twee jaar werd Alec Segaert telkens tweede op het WK tijdrijden bij de beloften. Hij wilde nog een laatste keer proberen om toch de regenboogtrui te grijpen, voordat hij definitief naar de profs overstapt.

Op het EK had Segaert een goede algemene repetitie achter de rug met een derde titel op rij, hij was dus de topfavoriet voor de wereldtitel. Maar dat was buiten de Spanjaard Ivan Romeo gerekend.

Zelfs geen medaille voor Segaert

Bij het tweede tussenpunt was Segaert de beste en was hij iets meer 5 seconden sneller dan de Spanjaard. Maar in de laatste 9 kilometer blies Romeo iedereen weg. Segaert stortte dan weer helemaal en verloor nog een minuut.

Romeo pakte de wereldtitel bij de beloften met 32 seconden voorsprong op de Zweed Jakob Söderqvist, die tweede werd op het EK tijdrijden voor beloften. Zwitser Jan Christen pakte het brons op 40 seconden.

Alec Segaert greep zo nog naast een medaille en werd vierde op 54 seconden. Met Robin Orins eindigde er nog een Belg in de top vijf, hij moest 57 seconden toegeven op de nieuwe wereldkampioen.

De aankomst van Segaert

Watch the emotion flow as Spanish rider Iván Romeo claims victory in the U23 UCI World TT Championship in Zurich! 🇪🇸🥇 pic.twitter.com/rJPHPWZX69 — Eurosport (@eurosport) September 23, 2024

