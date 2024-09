Plan tegen Pogacar of Van der Poel? Vanthourenhout onthult zijn plannen met Evenepoel voor WK

Zondag wil Remco Evenepoel voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden. Bondscoach Sven Vanthourenhout blikt vooruit en is duidelijk over zijn plan.

Na het uitvallen van Wout van Aert is Remco Evenepoel de enige kopman van de Belgische ploeg in de WK-wegrit in Zürich. Evenepoel behoort tot de topfavorieten, want het parcours in Zwitserland is lastig.

Met zo'n 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer lijkt het parcours wat op dat van Luik-Bastenaken-Luik op papier. Toch zijn er heel wat verschillen. Volgens Vanthourenhout is het een WK-parcours dat nog niet veel gezien is.

Zo is er veel hoogteverschil, maar zonder veel bochten. Er zijn lange stukken waar constante wattages getrapt kunnen worden. En dan komen heel wat renners in aanmerking voor de regenboogtrui.

Vanthourenhout gaat uit van eigen sterkte

Evenepoel is niet de enige favoriet voor het WK. Uittredend wereldkampioen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar maken zeker ook kans. "Een plan-Pogacar of -Van der Poel heb ik echter niet”, aldus Vanthourenhout bij VTM Nieuws.

“Ik heb in mijn hoofd hoe we zondag willen rijden, maar dat is een plan om de koers te winnen. Uiteraard zullen Tadej en Mathieu lastige klanten zijn, maar een plan smeden tegen één of bepaalde renners is heel gevaarlijk. Dat veel renners mee zullen spelen, zal de koers alleen maar interessanter maken."