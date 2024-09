Deense kopman laat van zich horen over favorieten voor EK: "We moeten er geen idolen van maken"

Enkele Europese toplanden trekken met grote namen naar het WK in Zwitserland. Voor Denemarken is Jonas Vingegaard echter nog altijd niet van de partij.

Jonas Vingegaard heeft nog nooit een WK gereden voor Denemarken. Bij Visma Lease a Bike was te horen dat hij misschien in 2026 in Canada een poging zou wagen om deel te nemen.

Dit jaar verkoos Vingegaard om na een moeilijk jaar met een zware revalidatie na een valpartij in de Ronde van het Baskenland forfait te geven voor het WK, omdat hij bij zijn vrouw wou zijn die moest bevallen.

Ook Mattias Skjelmose had het tof gevonden om in één team met Vingegaard te rijden. “Ik baal ervan dat hij er niet bij is. Maar ik begrijp zijn keuze en het is wat het is. Laten we hopen dat we snel een keer samen kunnen koersen”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

Andere grote kopmannen als Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en ook regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel zijn wel van de partij.

“Ik vond het gaaf om in Luxemburg met Van der Poel te koersen, maar we moeten uitkijken dat we geen idolen maken van onze collega’s in het peloton.”