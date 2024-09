Tadej Pogacar heeft stevige waarschuwing voor concurrentie en is helder over welke indruk Remco Evenepoel geeft

Tadej Pogacar is klaar voor de strijd tegen Remco Evenepoel. Vele wielerliefhebbers verwachten een duel tussen hen beiden in de WK-wegrit, maar Pogacar hoopt dat de sterke Sloveense ploeg mee het verschil kan maken.

Pogacar windt er op zijn persconferentie geen doekjes om en laat duidelijk merken welke indruk Remco Evenepoel op hem maakt. "In de WK-tijdrit zag hij er supergoed uit. Hij ging heel goed om met de druk, gelet op het deelnemersveld en zijn kettingprobleem bij de start. Hij was goed voorbereid, zelfs zonder wattagemeter."

Pogacar betuigt dus zijn respect voor het feit dat zijn goede vriend de wereldtitel tijdrijden al op zak heeft gestoken Het boezemt de Tourwinnaar wel geen angst in voor de wegrit. "Het tijdrijden is echt zijn discipline. Daar blinkt hij echt in uit, maar zondag krijgen we een andere wedstrijd", is Tadej Pogacar zeker van zijn stuk.

Pogacar verwacht zwaar WK

Eén ding is zeker: de WK-wegrit in Zürich belooft enorm zwaar te worden, voor alle deelnemers. Zelfs als je Tadej Pogacar heet, moet je op alles voorbereid zijn en bereid zijn om af te zien. "Verschillende scenario's zijn mogelijk", weet de Tourwinnaar. "Het parcours telt zoveel klimmetjes. Het is echt tricky. Er is amper tijd om te recupereren."

Er zijn wel een aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn. Pogacar heeft wel wat dingen in zijn hoofd zitten die hiervoor in aanmerking komen. "De afstand gaat uiteindelijk veel bepalen, samen met het verloop van de koers en de aanpak van de andere landen." Het is dan toch vooral denken aan die laatste twee zaken, want de toppers onder de profrenners moeten elke afstand aankunnen.

Straffe taal van Pogacar over WK-ploeg

Naast Pogacar presenteert Slovenië zich ook met Roglic, Mohoric en nog enkele sterke renners aan de start. Ongelooflijk voor zo'n klein land. "We hebben een erg sterke ploeg, misschien wel de sterkste WK-ploeg ooit", is het niet helemaal duidelijk of Pogacar het wereldwijd bedoelt of het enkel over Slovenië heeft. "Maar dan nog moet de koers gereden worden en moet je alert en slim zijn."