Tiesj Benoot over favorieten en WK-parcours: "Voor hen mocht het zwaarder, hij zal tevreden zijn"

Tiesj Benoot is een vaste waarde in de WK-selectie en ook nu is hij er weer bij in Zürich. Hij ziet een belangrijk verschil tussen Evenepoel en Van der Poel.

In Zürich rijdt Tiesj Benoot zondag al zijn zevende WK bij de profs. Deze keer zonder zijn ploegmaat Wout van Aert, maar wel met Remco Evenepoel. Hij kan opnieuw wereldkampioen worden, na Wollongong 2022. Benoot ziet dat Evenepoel in vorm is. "Als je wereldkampioen tijdrijden wordt, dan kun je niet zeggen dat je niet goed bent. Of hij hier met zijn beste benen van het seizoen aan de start staat, dat is een ander verhaal", zegt hij bij Sporza. WK-parcours beter voor Van der Poel? Evenepoel is niet de enige favoriet voor de wereldtitel. Tadej Pogacar wordt als dé topfavoriet naar voren geschoven, maar ook titelverdediger Mathieu van der Poel maakt kans om zijn wereldtitel te verlengen. Met 273,9 kilometer en meer dan 4300 hoogtemeters lijkt het parcours lastig, al heeft Benoot toch een andere indruk. "Het parcours moet me ook liggen, al lijkt het iets minder zwaar dan verwacht." De snelheid gaat er volgens Benoot nooit echt uit. En dat is volgens Benoot een voordeel voor Van der Poel. "Pogacar en Remco hadden misschien iets liever een lastiger parcours, Mathieu van der Poel is misschien meer tevreden." Al denkt hij dat de beste renner nog altijd zal winnen.