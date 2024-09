Kopecky denkt na WK-triomf aan overleden renster en dankt op sportief vlak geblunder Vollering: "Perfect voor mij"

Lotte Kopecky is weer een WK-dag rijker met tal van emoties. De dag begon met een minuut stilte voor het overlijden van Muriel Furrer en eindigde met een tweede wereldtitel op rij voor Kopecky.

Het zegt veel over de persoon die Lotte Kopecky is: vlak na die ongelooflijke WK-wegrit was ze meteen met haar gedachten bij wat Furrer overkwam. "Dit is een gevoel van ongeloof. Eerst en vooral mijn deelneming aan de familie van Muriel. Om Zwitserse rensters te zien wenen tijdens een minuut stilte: dat is niet iets wat je wil zien. Dat dit een zege is voor mezelf maar ook voor Muriel? Ja, dat kun je zo zeggen."

Het was gepast van Kopecky om haar flashinterview zo te beginnen, maar het moest uiteraard ook nog over de koers gaan. Hoewel ze niet de hele dag de sterkste in koers was, sleepte Kopecky er op karakter een overwinning uit. "Het was zeker een overwinning van het hoofd. Het was een heel vervelende dag. Het regende en het was niet warm, maar op de klimmetjes had je wel warm."

Knappe terugkeer Kopecky

Na de beklimmingen moest er ook gedaald worden. "In de afdaling had je het dan weer zo koud. Op het einde was ik aan het bevriezen. Ik zorgde er voor dat mijn hoofd zo koel mogelijk bleef. Op de steile klimmetjes had ik geen problemen. Toen Demi Vollering ging op de langere klim, had ik het moeilijk. Ik kon op eigen tempo terugkomen en daarna werden er veel mentale spelletjes gespeeld."

Kopecky blonk uit op mentaal vlak en dat kon niet gezegd worden van Vollering. Die had eerst de snellere Vos overboord gekieperd. Daarna knapte Vollering nog het merendeel van het werk op in de achtervolging op Longo Borghini en bij een uitval van Roseman-Gannon. "De Australische kwam met snelheid van achteruit en Demi antwoordde meteen. Dat was perfect voor mij", lachte Kopecky in haar vuistje.

Kopecky de slimste in koers

"Je moest zo koelbloedig mogelijk blijven en je energie op de juiste manier gebruiken", weet Kopecky wat cruciaal was in de strijd om de wereldtitel.