Sven Vanthourenhout zegt klaar en duidelijk wat hij wil doen als hij geen bondscoach meer is

Voor Sven Vanthourenhout was het WK in Zürich zijn laatste opdracht als Belgisch bondscoach. Hij weet al heel duidelijk welke job hij straks wil gaan doen.

Sinds november 2020 is Sven Vanthourenhout bondscoach van de Belgische mannen op de weg. In die periode waren de Belgen bijzonder succesvol, onder meer met een wereldtitel en olympische titel op de weg en in het tijdrijden van Remco Evenepoel.

Straks neemt Vanthourenhout dus afscheid van de Belgische ploeg, ook al kon hij eigenlijk volgend jaar naar UAE Team Emirates. Dat besloot hij toen niet te doen, hij wilde zijn contract bij Belgian Cycling respecteren.

"Ik kon dat niet over mijn hart krijgen", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Vanthourenhout weet echter wel goed wat hij wil van een volgende job en dat is niet ploegleider zijn bij een merkenteam in de WorldTour.

Vanthourenhout weet wat hij wil

"Niet dat dat te min zou zijn, verre van, maar ik denk dat er een andere rol in mij zit", stelt Vanthourenhout. De Belgische bondscoach weet dan ook wat hij dan wel wil doen.

"Het continu schakelen tussen renners en staf, mee coördineren, innovatief zijn, kijken naar verbetering, plannen, sportieve lijnen uitzetten, daar ligt mijn sterkte. (lacht) Heb ik daarmee genoeg reclame voor mezelf gemaakt?"