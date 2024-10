Laurens ten Dam doet grappige conversatie met Van der Poel uit de doeken: "Matje wilde een tonnetje"

Eens Mathieu van der Poel op de fiets stapt, is het hem menens. Daarnaast mogen er wel grappige dingen verteld worden.

Ook als Van der Poel in gesprek gaat met Laurens ten Dam, de Nederlandse bondscoach in het gravelracen. Na het WK wegwielrennen heeft Van der Poel bekendgemaakt dat hij mee zal doen aan het WK gravel in België. De Ronde van Lombardije gaat hij dan weer overslaan. Het gerucht dat hij in Lombardije zou deelnemen, sprak hij vlakaf tegen.

In de podcast Live Slow Ride Fast onthult Laurens ten Dam dat hij betrokken was bij het wedden op de winnaar van het WK op de weg tijdens een WK-watchparty. "Weet je waarom we een tonnetje probeerden te verdienen? Het échte WK komt eraan", verwijst Ten Dam naar het WK gravel. "Matje wilde toch alleen meedoen als ie een tonnetje kreeg?"

Grapje Van der Poel over de verloning

Dat was dan weer een verwijzing naar een App-conversatie met jolige ondertoon tussen Laurens ten Dam en Mathieu van der Poel. "Hij zei dat hij van Koos Moerenhout een tonnetje krijgt en vroeg zich af of dat bij het gravel ook zo was." Moerenhout is dan weer de Nederlandse bondscoach in het wegwielrennen. Allicht is de verloning in het gravel iets minder.

Ook gravelrijder Thomas Dekker schoof mee aan voor de podcast. Voor Ten Dam was hij een gemakkelijk slachtoffer om hem bij het verhaal over zijn grappige conversatie met Van der Poel te betrekken. "Ik wilde eerst Thomas Dekker in natura verkopen, maar daar ging Matje niet mee akkoord. Inmiddels hoor ik dat we hem toch hebben kunnen overtuigen door Thomas er in natura bij te doen."

Van der Poel naar het WK gravel

Van der Poel gaat inderdaad effectief meedoen aan het WK gravel, maar dan is het toch enkel en alleen omdat hij er zelf zin in heeft.