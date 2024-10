Boogerd geeft Kopecky gelijk en gaat ver bij harde analyse van Nederlands debacle: "Ik zou dat zeggen, ik zweer het"

De overwinning van Lotte Kopecky op het WK komt hard aan bij Nederland. Vooral door het debacle bij het Nederlandse team. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Michael Boogerd is er in Cycloo Wielercafé ook nog eens op teruggekomen en begon bij het moment dat Vos en Markus voorop waren. Achter hen koersten hun landgenoten Bredewold en Rooijakkers, wellicht op aangeven van Demi Vollering. "Raar dat één van die dames niet zegt: Demi, ben je niet helemaal lekker? Er rijden er twee ploegmaats vooraan, waarvan eentje alles gewonnen heeft dat er te winnen is."

Lotte Kopecky vertelde vooraf al dat de Nederlandse dames niet overeenkomen. "Neen, dat kan je wel zien", geeft Boogerd haar groot gelijk. "Heb je vooraf dat interview gezien van Vollering over Pieterse? Ik vond het echt genant om te zien. Er sprak puur wantrouwen uit de mimiek van Vollering. Dat moet een bondscoach wel tackelen."

Boogerd kritisch voor Nederlandse bondscoach

Dat heeft Loes Gunnewijk blijkbaar niet gekund. "Het is niet de eerste keer dat Gunnewijk haar boeltje niet op orde heeft. Je weet dat je in een situatie kan terechtkomen dat iemand de benen moet stilhouden. Als je dat als bondscoach niet tackelt, ben je niet capabel. Dan wordt in interviews nog gezegd: achteraf is het mooi wonen. Dat weet mijn zoontje ook."

"Ik begrijp gewoon niet dat Gunnewijk niet zegt dat ze niet geschikt is voor de job", is Boogerd hard voor de afzwaaiende bondscoach. Dat is wel een verregaande uitspraak, want welke bondscoach zou over zichzelf zeggen niet geschikt te zijn voor de job? Zeker niet als je die acht jaar uitvoert. "Ik zou dat zeggen, ik zweer het je."

Vollering maakt grote fouten

Gunnewijk is ook wel niet de enige schuldige aan Nederlandse zijde. Ook kopvrouw Vollering moet het ongelden. "Iedereen maakt wel eens een foutje, maar zij maakte fout op fout op fout. De ene fout was nog groter dan de andere. Het zag er steeds belachelijker uit, het leek wel een soort kortsluiting. Zelfs die laatste kilometer zag er niet uit."