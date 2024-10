Zijn uitspraken waren geen goed signaal: Luke Rowe verlaat zinkend schip van INEOS Grenadiers

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Luke Rowe (34) hangt eind dit jaar zijn fiets aan de haak en gaat aan de slag bij Decathlon-AG2R. De Welshman verlaat INEOS Grenadiers en heeft weinig goeds te zeggen over het team.

Na een profcarrière van 13 jaar hangt de 34-jarige Welshman Luke Rowe eind oktober zijn fiets aan de haak. Eind juni reed hij al zijn laatste koers met het Britse kampioenschap op de weg, Rowe haalde de finish niet.

Op 1 november gaat Rowe aan de slag bij Decathlon-AG2R als ploegleider. "Het project van Decathlon-AG2R spreekt me aan, vooral omdat er een grote stap gezet is qua performance maar vooral op het gebied van een langetermijnvisie."

"Ik ben gretig om mijn ervaring op het hoogste niveau te delen en de renners te ondersteunen, vooral in de klassiekers. De andere kant van dit nieuwe project is dat het team de ambitie heeft om internationaler te worden."

Rowe kritisch voor INEOS Grenadiers

Over INEOS Grenadiers was Rowe tijdens de Vuelta al bijzonder kritisch. "Je kunt het niet goedpraten. Het team heeft een enorm hoog budget. Renners worden betaald om grote koersen te winnen. Dat gebeurt gewoon niet", zei hij bij Eurosport.

"Meerdere ploegen zijn hen echt voorbij. Ik ken de mensen aan de top van de ploeg en die zullen gaan nadenken en niet opgeven. Maar dit is niet in één of twee jaar opgelost. Het zal een aantal jaar duren voor INEOS weer aan de top staat."