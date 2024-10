📷 Koers zit er weer vervroegd op voor Evenepoel: renners beslissen zelf te stoppen door slechte weer

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De koers van vandaag in Italië, de Tre Valli Varesine, is stopgezet. Dat beslisten de renners zelf door het slechte weer.

De koers was vooraf al ingekort door het slechte weer in Noord-Italië. Maar met nog 109 kilometer te gaan is het helemaal voorbij.

Ondanks het gure weer werd er wel degelijk gekoerst. Bardet, Mas, Foss, Germain, Steinhauser en Engelhardt waren weg in een vroege vlucht.

Hun voorsprong bedroeg meer dan twee minuten, maar het fietsen bleek onverantwoord. De renners in het peloton stopten plots met fietsen.

Volgens hen was het niet veilig genoeg om te koersen en dus keerde iedereen terug naar de ploegbus om drogere oorden op te zoeken.

Grote delen van Italië hebben momenteel last van het noodweer. Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven en zich enkel te verplaatsen als dat niet anders kan.