Wout van Aert en zijn ploegmaats stellen het plots zonder brein achter het succes: "Dat heb ik de ploeg ook verteld"

Het zal in de toekomst toch een tikkeltje lastiger zijn voor Wout van Aert en zijn ploegmaats om het succes van de voorbije jaren te evenaren. Ze moeten het bij Visma-Lease a Bike voortaan immers doen zonder Merijn Zeeman.

De gewezen sportief directeur van de wielerploeg, die nu in het voetbal actief is bij het Nederlandse AZ Alkmaar, wordt toch gezien als het brein achter alle succes. Zelfs renners die nog niet of nog niet lang bij Visma-Lease a Bike rijden, hebben er geen moeite in om zijn verdienste in te schatten. Die is immers overduidelijk van zeer grote waarde.

"Het is groot nieuws", zegt Matteo Jorgenson over het vertrek van Zeeman aan Cyclingnews. "Ik ga daar niet over liegen. Hij was de man die mij naar de ploeg gehaald heeft. Hij was mijn eerste contactpersoon, hij is het hele jaar ook een mentor geweest. Ik beschouw het als een groot verlies voor de ploeg. Dat heb ik de ploeg ook verteld."

Zeeman heeft structuur neergezet

Het management weet dus hoe de renners er over denken. "Maar het was volledig zijn beslissing om weg te gaan, het is niet dat hij ontslagen is ofzo. We hebben een hele goede relatie. Je merkt dat hij een groot aandeel had in het vormen van de hele ploeg." Zeeman laat dus een stevige structuur achter. "Ik denk niet dat dat in één klap wegvalt."

"Zijn systemen zullen nog lange tijd gebruikt worden", legt Jorgenson uit waarom hij dat denkt. "Zijn filosofie zit nu in het team." Simon Yates zal uiteindelijk dus niet samenwerken met de man die hem overstag deed gaan. Het is dankzij Zeeman dat de Britse klimmer na vele jaren bij hetzelfde team in 2025 voor Visma-Lease a Bike uitkomt.

Zeeman overtuigde Simon Yates

"Zijn vertrek is iets enorm, want we hebben lange tijd besprekingen gevoerd en ik was in het begin niet zeker of ik naar Visma-Lease a Bike zou gaan. Ik had een interessant voorstel gekregen, maar ik was nog behoedzaam. Ik rijd elf jaar voor Jayco AlUla, maar Zeeman heeft me opgebeld en me overtuigd."