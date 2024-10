Problemen bij Wout van Aert en co? Michael Boogerd ziet opvallende oorzaak voor vele breuken

Visma-Lease a Bike moest dit jaar heel wat klappen incasseren, met heel wat valpartijen. Ex-renner Michael Boogerd ziet een opvallende reden waarom Wout van Aert en co zoveel breuken oplopen.

Wout van Aert viel zwaar in Dwars door Vlaanderen en brak daarbij meerdere ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen. Jonas Vingegaard brak bij zijn val in de Ronde van het Baskenland meerdere ribben en zijn sleutelbeen.

"Ik weet absoluut niet wat er aan de hand is en wil ook geen rare dingen roepen, maar ik vind dat er bij Visma-Lease a Bike veel renners iets breken als ze vallen", zegt Michael Boogerd bij De Telegraaf.

Boogerd zoekt naar redenen voor de vele valpartijen bij de Nederlandse ploeg. Onder meer de druk om te presteren kan volgens de ex-renner een rol spelen. Al zal het volgens Boogerd een opeenstapeling van factoren zijn.

Voeding oorzaak van breuken bij Visma-Lease a Bike?

Maar het valt Boogerd wel op dat renners van Visma-Lease a Bike heel vaak iets breken. Hij zelf heeft in zijn carrière nooit iets gebroken, ook al koerste hij van zijn 8ste tot zijn 35ste. "Bij die ploeg checken en weten ze alles."

"Zijn er echter voedingspatronen waardoor de botstructuur niet helemaal meer goed is? Is dat een punt waar ze een steekje laten vallen? Nogmaals, ik weet niet wat het is, maar ik vind het vrij veel als een renner twee of drie keer per jaar iets breekt."