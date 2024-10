Doorbraak van Justine Ghekiere kent ook stevige keerzijde: "Blijft pijnlijk om vast te stellen"

Met een ritzege en de bolletjestrui in de Tour de France beleefde Justine Ghekiere een topzomer. Maar in het voorjaar moest ze ook een stevige tegenslag verwerken.

Voor Justine Ghekiere was 2024 hét jaar van de doorbraak. Ze won in de Ronde van Catalonië, de Giro én de Tour de France het bergklassement. Ze won ook een rit in de Tour en werd knap zevende op het WK.

Maar dat succes kende ook een keerzijde, want begin dit jaar moest Ghekiere een relatiebreuk verwerken. In mei stapte Ghekiere zelfs uit de Vuelta omdat ze even tijd nodig had voor zichzelf om alles te verwerken.

Ghekiere over relatiebreuk

Daar is ze ondertussen wel over, met heel wat succes tot gevolg. Al is Ghekiere wel wat bezorgd voor de komende weken. "Want plots zit ik weer alleen thuis. Maar ik weet ook dat het de beste keuze was om uit elkaar te gaan", zegt Ghekiere bij HLN.

"Het blijft pijnlijk om vast te stellen dat je als profwielrenner geen tijd hebt om aan je relatie te werken." Als profrenner is het noodzakelijk om naar het buitenland te gaan om te trainen. Al is de vraag of die opofferingen het waard zijn.

"Ik ben 28 en ik wil ook een leven opbouwen, maar als het goed gaat en je hebt succes, dan is het antwoord: ja, het is het waard." Ghekiere focust zich nu op de fiets en gaat niet geforceerd op zoek naar een nieuwe relatie. Ze laat het op zich afkomen.